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Türkiye
AA 14.09.2024 23:54

Uşak'ta otomobil merdiven boşluğuna düştü

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil merdiven boşluğuna düştü
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, R.B. yönetimindeki otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil merdiven boşluğuna düştü

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.

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