Uşak'ta otomobil merdiven boşluğuna düştü

Alınan bilgiye göre, R.B. yönetimindeki otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.