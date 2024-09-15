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Türkiye
AA 15.09.2024 00:14

İstanbul'a yağış uyarısı

AKOM'dan İstanbul için uyarı yapıldı. Kentte bugün serin ve yağışlı havanın etkili olması ve sıcaklıkların 6-8 derece birden azalması bekleniyor.

İstanbul'a yağış uyarısı

Merkez'den yapılan açıklamada, kent genelinde bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bilgisi verildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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