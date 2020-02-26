Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemelerin ardından hızlandırılan kaçak yapıların yıkımı ve deniz dolgusunun temizlenmesi işlemleri, devam ediyor.

Geçen yıl ağustosta başlayan yıkımlar Gümbet, Gökçebel, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinin birçok noktasında gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Denizdeki dolgu da iş makineleriyle temizlendi

Yıkımların bazıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde mal sahiplerince yapıldı.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde yürütülen kaçak konut, havuz, mendirek, iskele, çelik olarak inşa edilen yapılar, sosyal tesisler ve restoran gibi binalar da iş makineleri ile yıkıldı.

Moloz yığınları kamyonlarla taşındı. Otel işçileri de enkazdan arındırılan alanlarda çevre düzenlemesi yaptı. Denizdeki dolgu da iş makineleriyle temizlendi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalar fotoğraflarla anlatıldı

Yalıkavak ve Türkbükü mahallelerinde bazı projelerde mendirek ve villa yıkımları da devam ederken, kaçak yapıların yıkılmadan öncesi ve sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince fotoğraflandı.

Fotoğraflar, çalışmaların detaylı şekilde yapıldığını göz önüne seriyor.

Drone ile havadan çekilen fotoğraflarda Yalıkavak, Türkbükü, Eskiçeşme, Yalıçiftlik, Tilkicik, Turgutreis, Küdür, Gölköy ve Akyarlar'da yapılan lüks projelerdeki kaçak yapıların tek tek tespit edilip, iş makineleriyle yıkılarak moloz haline dönüştürüldüğü görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tek karede öncesi ve sonrası

Kaçak projeler yıkıldıktan sonra "öncesi" ve "sonrası" olarak tek karede birleştirildi. Yıkılan çoğu projenin havuzlu lüks villalar olduğu, oturmaya hazır hale getirildiği dikkati çekti.

Denize yapılan dolgunun iş makineleri ve hafriyat kamyonlarınca temizlendiği de başka bir fotoğraf karesine yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı. Kurum, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.