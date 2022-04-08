Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de ele geçirilen kaçak toplanmış 1 ton kum midyesi doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan bir panelvanda yapılan aramada, çuvallarda 1 ton kum midyesi bulundu.
Yasa dışı yollarla toplanan midyeler Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli gözetiminde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Etiketler: Edirne Doğal Yaşam
Son Haberler
- 11:07
- 11:05
- 10:54
- 10:48
- 10:48
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz