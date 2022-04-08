Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurdun büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yağış görülecek. Pazar günü ise Akdeniz'in doğusu, Marmara ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da, 20, İzmir'de 22, Konya'da 23, Samsun'da 23, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 24 derece olacak.

Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın ilk günü yurdun tamamı yağışlı geçecek.

Türkiye, yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların pazartesi günü ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Salı günü yurdun doğu kesimlerine kayacak yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda etkili olacak.

