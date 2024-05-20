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Türkiye
AA 20.05.2024 12:40

Kaçak balık avına dronlu takip

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başladığı dönemlerde iç sularda dronlu denetimler gerçekleştirerek kaçak balık avcılığının önüne geçmek için mücadele ediyor. Geçen yıl 7409 dronlu denetimle 85 kaçak avcıya yaklaşık 380 bin lira ceza uygulandı.

Kaçak balık avına dronlu takip

Ekipler, av yasağının başladığı dönemlerde baraj, nehir, dere, gölet başta olmak üzere tüm iç sularda dronlu denetimlerini artırdı.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar Antalya'nın tüm ilçelerindeki iç sularda havadan görüntüleme yapan ekipler, kaçak balık avcılığı yapanları tespit ediyor.

Su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmayı hedefleyen ekipler, 1,5 kilometrelik alanı gece ve gündüz dronlarla tarayabiliyor. Sürdürülebilir balıkçılık için herkesin av yasağına uymasını isteyen ekipler, iç sularda yoğun mesai harcıyor.

85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira ceza

Geçen sene 7409 dronlu denetim yapan ​Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira idari ceza uyguladı.

Dronlu denetimler artınca kaçak balık avcılığının da azaldığı aktarıldı.

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Antalya Balıkçılık Denetim Su Ürünleri
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