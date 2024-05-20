İstanbul'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.

Kozmetik sektöründe kullanılan cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.