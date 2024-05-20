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Türkiye
AA 20.05.2024 12:38

İstanbul'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarda yurda getirilen cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.

İstanbul'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı

Kozmetik sektöründe kullanılan cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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