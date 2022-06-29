Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Ekipler, 4 şahin başlığı, 15 örme tuzağı, tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, tarla faresi, kerkenez ve 2 ölü serçe ele geçirdi.

Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira para cezası uygulandı.