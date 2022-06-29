Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza kesildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Ekipler, 4 şahin başlığı, 15 örme tuzağı, tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, tarla faresi, kerkenez ve 2 ölü serçe ele geçirdi.
Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu.
Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kayseri
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