Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2023 08:17

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bir süre seferler aksadı. Metro İstanbul, geçici bir sürenin ardından seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler aksadı

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir yolcunun rahatsızlanması sonucu bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'mızda araç içerisinde rahatsızlanan bir yolcumuza sağlık ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." 

Metro İstanbul, kısa bir sürenin ardından seferlerin yeniden normale döndüğünü açıkladı.

 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
BUDO'dan sefer iptalleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:20
ABD, nükleer denizaltısı Orta Doğu'ya ulaştı
09:18
Rize'de öğrenci yurdundaki asansör kazasıyla ilgili idari soruşturma
09:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:07
TEM’de devrilen kamyonet trafik yoğunluğu oluşturdu
08:55
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Ağrı'da sis ve don etkili oldu
Ağrı'da sis ve don etkili oldu
FOTO FOKUS
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ