Parçalı Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.07.2024 12:52

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle bir süre aksayan seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü
[Fotograf: AA]

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar sefer yapılan duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Tramvayın geçmediği Haseki ve Fındıkzade durakları şeritlerle kapatıldı.

Bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ring araçları koyabilirlerdi"

Yolculardan Ferhat Çeren, arıza nedeniyle Çapa-Şehremini İstasyonu'ndan Yusufpaşa'ya kadar yürüyeceğini söyledi.

Sıcak havanın da etkisiyle çok yorulduğunu anlatan Çeren, "Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Ring araçları koyabilirlerdi." dedi.

Tahtakale'ye gittiğini belirten Murat Bozmeşe ise "Arıza var dediler. Çapa durağından beri yürüyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Duraklardaki güvenlik görevlileri yolcuları yönlendirirken ekipler de raylarda çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Metro İstanbul tarafından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Frontex, 2022'de gerçekleşen geri itmelerde 4 düzensiz göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tuttu
14:45
Trabzon'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
14:36
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını ve hava üslerini vurduk
14:32
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
14:26
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
14:28
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı başladı
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
FOTO FOKUS
Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı
Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ