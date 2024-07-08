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Güncel
AA 08.07.2024 12:39

İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın lezzet kültürü kitaplaştırıldı

Çeşme Yarımadası'nın tarihsel zenginliği ve lezzet kültürünü geleceğe taşımak üzere hazırlanan "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabı etkinlikle tanıtıldı.

İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın lezzet kültürü kitaplaştırıldı
[Fotograf: AA]

İbrahim Çeçen Vakfı desteğiyle tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile yazar Serda Büyükkoyuncu tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı için IC Çeşme Marina'da etkinlik yapıldı.

Kitapta yer alan tariflerin tadımı da gerçekleştirildi

Gastronomi, turizm ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı etkinlikte kitapta yer alan bazı tariflerin tadımı da gerçekleştirildi.

İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen, kitabın yazım hikayesinin 2010'lara dayandığını belirterek IC Çeşme Marina'nın kuruluşuyla birlikte vakfın da bu topraklardaki değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma projelerine odaklandığını söyledi.

Gelirden gastronomi öğrencilerine burs verilecek

Yerel ürünlerin ilham veren hikayeleri ve bölgenin unutulmaya yüz tutmuş tariflerini içeren kitabın satışından elde edilecek gelir ise gastronomi öğrencilerine burs olarak verilecek.

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