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Güncel
AA 08.07.2024 11:29

Dede mesleği kalaycılığı sürdürebilmek için kendi çabasıyla iş yeri inşa etti

Hatay'da depremde dede yadigarı ekmek teknesini kaybeden kalaycı, kendi çabalarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Dede mesleği kalaycılığı sürdürebilmek için kendi çabasıyla iş yeri inşa etti
[Fotograf: AA]

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nebil Muratoğlu'nun dedesinden kalma iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerde 15 yakınını, evini ve mesleği öğrendiği dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık ekmek teknesini kaybeden Muratoğlu, afetin ardından Antalya'ya taşındı.

Mesleğinden ve memleketinden ayrı kalmaya dayanamayan Muratoğlu, yeniden Hatay'a dönerek bir ev kiraladı. Dede mesleği kalaycılığı yaşatmak için  Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir tanıdığının boş olan arazisine iş yeri yapmaya karar verdi.

Kendi çabasıyla 9 metrekarelik yeni bir ekmek teknesi yapan Muratoğlu, bu yıl ocak ayından itibaren hemşehrilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

Dede mesleği kalaycılığı sürdürebilmek için kendi çabasıyla iş yeri inşa etti

"Sağlığım el verdiğince mesleği sürdüreceğim"

Dede mesleğinin son temsilcisi olduğunu anlatan Muratoğlu, şunları söyledi: 

"Maalesef kimseyi mesleğe ayarlayamadık. Bir oğlum var, o da okumak istedi ve kendi mesleğinin peşine koştu. Gittiği yere kadar, sağlığım el verdiğince nereye kadar giderse bu mesleği sürdüreceğim."

Her şeye rağmen dede mesleğini sevdiğini ve ölene kadar sürdüreceğini söyleyen Muratoğlu, bu mesleği öğrenmek isteyen herkese kapısını açık tutuyor.

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