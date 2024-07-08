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Güncel
AA 08.07.2024 12:03

Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki doğa tutkunları Hacıakif Adası'nda düzenlenen yürüyüşte buluştu.

Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar

Beyşehir Gölü'nde yüzölçümü en büyük adalardan biri olan Hacıakif Adası, son zamanlarda doğa severlerin çekim merkezi haline geldi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte doğa severler Hacıakif Adası’nda doğa yürüyüşü yaptı.

Göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi'ndeki İskele mevkiinden bindikleri balıkçı tekneleriyle adaya ulaşan ziyaretçiler, adayı yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar

Yarasaların yaşadığı mağarayı gezdiler

Adada ağaçlıklar arasında 4 kilometre yürüyüş yaptılar. Doğa tutkunları, adada bulunan bir mağaraya ulaşarak, içerisindeki doğal oluşumları inceledi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göldeki Hacıakif Adası'nın oldukça merak uyandıran ve görülmek istenen bir mekan olduğunu söyledi.

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