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Güncel
İHA 08.07.2024 11:30

Bursa'da Karagöl turizme kazandırılacak

Geçtiğimiz yıllarda kuruyan Gemlik ilçesindeki Karagöl, köylülerin çabasıyla hayat buldu.

Bursa'da Karagöl turizme kazandırılacak
[Fotograf: İHA]

Köylülerin çabasıyla hayat bulan Feyziye Mahallesi'ndeki Karagöl'de nilüfer çiçekleri açtı.

Karagöl'de açan nilüfer çiçekleri kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar gölün son halini telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Bursa'da Karagöl turizme kazandırılacak

Göl ve çevresinin biraz daha bakım istediğine dikkat çeken Muhtar Kayan, “Burası bizim mesire alanımız. Düzenlenirse çok daha güzel bir hal alacak” dedi.

"Karavan park alanı ve bungalov evler oluşturmak istiyoruz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, göl ve çevresini turizme kazandırmak için çalışmalara en yakın zamanda başlayacaklarını söyledi:

“Bu sene gölün içerisinde nilüfer çiçeklerinin açtığını görüyoruz. Temmuzun bu sıcağında o kadar serin ve o kadar temiz bir havası var. Burası çok önemli bir değer. Değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Feyziye Mahallesi gerekli yatırımı yapacağız.” 

Göl ve çevresini turizme kazandırmak için çalışmalara en yakın zamanda başlanacak.

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