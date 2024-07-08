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Güncel
AA 08.07.2024 11:16

Gümüşhane'nin yöresel lezzeti gendime çorbası yaz aylarının vazgeçilmezi

Gümüşhane'de Süleymaniye Uygulama Oteli'nde yaz aylarında misafirlere gendime çorbası servis ediliyor.

Gümüşhane'nin yöresel lezzeti gendime çorbası yaz aylarının vazgeçilmezi
[Fotograf: AA]

Gümüşhane yöresel lezzetlerinden gendime çorbasının Ana malzemeleri kuru fasulye, buğday ve mısır yarması olan gendime çorbası, geçmişten günümüze Gümüşhane sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Süleymaniye Uygulama Oteli, Gümüşhane'nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gastronomi turizmine katkı sunmak amacıyla yöresel menüler oluşturdular.

Sıcak günlerin serinletici çorbası revaçta

İşletme müdürü Muhammet Kılıç gendime çorbasının otelde en çok rağbet gören yemeklerinden olduğunu söyledi:

"Çorbanın serinletici etkisi ve besleyici değeri, sıcak günlerde misafirlerimiz için vazgeçilmez oluyor."

Gümüşhane'nin yöresel lezzeti gendime çorbası yaz aylarının vazgeçilmezi

Otelin mutfak sorumlusu Yunus Emre Demirel ise gendime çorbasının hazırlık sürecini anlattı:

"Çorbamızın temel malzemeleri bir gün öncesinden suda bekletiliyor. Ertesi gün haşlayıp soğutuyoruz. Sonrasında yoğurdu çırparak malzemelerle karıştırıyoruz ve üzerine dereotu veya tereyağı ekleyerek servis ediyoruz."

"Çorbayı aile büyüklerimizden öğrendik"

Vatandaşlardan Emine Gül Aydoğdu da gendime çorbasının özellikle yaz aylarında en çok tüketilen yöresel lezzetlerden biri olduğunu düşünüyor.

"İçerisindeki yoğurt soğuk servis edildiğinde gerçekten ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Bizler bu çorbayı aile büyüklerimizden öğrendik ve geleneği devam ettiriyoruz."

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