Emekli bankacının eşya toplama hobisi evinde adım atacak yer bırakmadı

Kaptanpaşa Mahallesi'nde oturan Cengiz Yılmaz, yıllardır kendisine hediye edilen, hobi olarak satın aldığı oyuncaktan antika eşyalara, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine binlerce ürünü evinde sergiliyor.

Emekli bankacının evine gelenler, içerisindeki binlerce ürünü görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Adeta adım atacak yerin kalmadığı evde yatak odası, koridor, balkon ve mutfak gibi alanlar dahi eşyadan geçilmiyor.

Evini zaman zaman meraklıların ziyaretine açan Yılmaz, misafirlerini hediyelerle uğurluyor.

Yılmaz, "Bu toplama sadece burada değil, İstanbul'daki evimde de aynı durum mevcut. Çok büyük bir ilgiye dönüştü. Beni ziyarete gelenlere hediyeler veriyorum" diyor.

Bölgeme güzel bir hizmet diye düşünüyorum

Eşyalara merakının emeklilikten sonra hobiye dönüştüğünü belirten Yılmaz, yaklaşık 34 yıllık emekliliğini eşya toplayıp evinde sergilemekle geçirdiğini söyledi.

"Emekli olduktan sonra basın sektöründe çalıştım. Bu da bu ilgimi daha da arttırdı. Yurt içi ve yurt dışında birçok gezimde, çalışmamda bana hediye edilen ve satın aldıklarımı toplamaya başladım. Bu toplama sadece burada değil, İstanbul'daki evimde de aynı durum mevcut. Çok büyük bir ilgiye dönüştü. Beni ziyarete gelenlere hediyeler veriyorum. Bu ilgim artarak devam etti. Benim hoşuma gidiyor."

Adeta kültür elçiliği

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Cengiz Yılmaz'ın bu çalışmasıyla kentte dikkati çektiğini anlatarak, "Kendisini ziyaret ettik, çok ilgimizi çekti. Ziyaret edenlere hediyeleri ve ikramları da oluyor. Kendisini kutluyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Fatih Aksoy da Yılmaz'ı yıllardır tanıdığını söyleyerek, "Cengiz amcayı İstanbul'daki evinde de ziyaret ettim. Orası da aynı böyle, hatta orası daha kalabalık. Daha büyük bir evi bu şekilde doldurmuş" sözlerini kullandı.