İlçe dışındaki meralık alanda yapılan cirit gösterisine Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, Selim Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Özgür Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydın, Jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Selim ilçesine bağlı Akçakale ve Koşapınar köyü Atlı Cirit Spor Kulübü takımları arasında oynanan gösteri maçı renkli anlara sahne oldu. Maç sonunda protokol üyeleri sporculara baklava ikram etti.

Geleneksel Spor Dalları Kars İl Temsilcisi, Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatı için anlamlı bir gösteri yaptıklarını söyledi.

Yiğit, sporcuların güzel bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, "Bugün Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarmamız için cirit oynadık. Her iki takım da centilmence mücadele vererek güzel bir maç ortaya çıkardı. Ata sporumuz olan cirit zamanla daha da yaygınlaşacak." diye konuştu.

"Seyircimiz muhteşem, ilgi de güzel"

Akçakale Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım da ata sporu ciriti jandarma için oynadıklarını hatırlatarak, "Çok güzel bir gösteri maçı oldu, seyircimiz muhteşem, ilgi de güzel, bugün ciritleri onlar için attık, her şey onlar için." dedi.

İstanbul'dan gezmeye gelen Neslihan Tıgır ise cirit sporunun çok ilginç ve heyecanlı olduğunu ifade etti:

"İstanbul'dan gelmiştik bizi de davet ettiler. Gençlerimiz çok güzel cirit oynadılar bizde izledik hatta canlı yayın yaparak İstanbul'daki arkadaşlara izlettim. Herkes çok beğendi."

Kaynak: AA