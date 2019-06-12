Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

Vapur seferleri iptal edildi

Ayrıca yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Emönü-Adalar, Bostancı-Karaköy, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Kaynak: AA