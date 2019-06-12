Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki hatalı geçişlere kesilen cezalar affedildi.

Aftan faydalanabilmek için iki ay içinde başvuru yapmak gerekiyor.

Başvuru yapıldıktan sonra tahsil edilen cezalar bir ay içinde iade edilecek.

Kaynak: TRT Haber