Türkiye
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere af
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:15 - Son Güncelleme 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki hatalı geçişlere kesilen cezalar affedildi.
Aftan faydalanabilmek için iki ay içinde başvuru yapmak gerekiyor.
Başvuru yapıldıktan sonra tahsil edilen cezalar bir ay içinde iade edilecek.
Kaynak: TRT Haber
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