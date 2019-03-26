Güvenlik, yüksek konsantrasyon ve koordinasyon ile motosikletli timler, olaylara hızlı müdahalede güvenlik güçlerinin önemli bir birimi. Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş ve trafik konusunda motosikletli timlerle görev başında.

Ekiplerin, sahaya inmeden önce Söğüt’teki Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki zorlu eğitimi tamamlaması gerekiyor.

Büyük dikkat ve özen gerektiriyor

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Albay Deniz Özaslan, motosiklet eğitimi etkinliğini artırmak maksadıyla uluslararası sertifikasyona tabi kurum ve kuruluşlarda motosiklet eğitmenlerinin ileri ve defansif sürüş eğitimlerine devam ettiklerini söyledi

İç güvenliğin her aşamasında olduğu gibi motosiklet eğitimi de büyük dikkat ve özen gerektiriyor. Yaklaşık 1 aylık eğitimin ardından kursiyerler usta bir motosiklet sürücüsü haline geliyor.

Kapalı alan hakimiyet eğitimlerinin, gerçek trafik koşullarında meydana gelmesi muhtemel riskleri en aza indirmek maksadıyla yapıldığını belirten, Motosiklet Grup Başkanı Jandarma Üsteğmen Ali Ak, “Teknik kontrol çalışması, ısınma hareketleri, fren çalışması, slalom çalışması, dar alandan geçiş, kareli 8 çalışması, engelden geçiş ve çember çalışması konularında eğitim vermekteyiz.” dedi.

Aşılması gereken pek çok engel var

Motosiklette güvenli sürüşün inceliklerini öğrenmek için aşılması gereken pek çok engel var. Kursa katılanlar sahaya inmeden önce uzman personel nezaretinde bu engelleri aşmak zorunda. Temel hakimiyet eğitimleri ve ileri sürüş teknikleriyle ilgili parkurlar bunlardan bir kaçı.

Ak, eğitimlerde asıl amaçlarının, güvenliği ön planda tutarak doğru gözlem yapabilen, motosikletini ve hızını her türlü hava, yol şartlarına göre ayarlayan, yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olan, motosikletini bir sistem dahilinde sürücüler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Teorik eğitim ve kapalı alan eğitimlerinin ardından motosikletli timler yol sürüş eğitimlerinde ter döküyor. Asfalt ve stabilize yollar dahil zorlu yollarda eğitimler aralıksız sürüyor.

Timlerin sayısı bine yükseltilecek

Jandarma genel komutanlığı önümüzdeki dönemde motosikletli timlerin sayısını bine yükseltmeyi hedefliyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Tahsin Özkan