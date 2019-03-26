Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde seçmenle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 gün önce bütün İstanbul'un tek yürek ve tek beden olarak Yenikapı'da buluştuğunu, herkese, ülke sevdası, beka ve millet olma şuurunun ne olduğunun gösterildiğini dile getirdi.

Vatandaşların desteğiyle İstanbul'u baştan sona yeniden ihya ettiklerini, dev projelerle, dev yatırımlarla donattıklarını vurgulayan Kurum, "Hiçbir rakam İstanbul'a olan borcumuza kafi gelmez ama bakın, İstanbul'a son 16 yılda, tam 235 milyarlık kamu yatırımı yaptık. Bakanlık olarak da İstanbul'a yaptığımız toplam yatırım 92 milyar. 20 milyarlık yatırımımız da devem ediyor" diye konuştu.

Kurum, bu yıl için açıkladıkları 50 bin sosyal konut projesinin 6 bin 300'ünün İstanbul'a yapılacağını anımsatarak, vatandaşların aylık 652 liradan başlayan taksitlerle 20 yılda ev sahibi olacağını kaydetti.

Bunun sosyal konut projesinin ilk etabı olduğunu, 250 milyon sosyal konut yapacaklarını vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanından aldıkları ilham ve talimatla ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşın kalmayacağını dile getirdi.

"CHP'li ilçelerde çok sorun var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün ziyaret ettiği CHP'nin yönetimindeki Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinin çok sorunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çok az dokunuşla bile çözülebilecek problemleri çözememişler, becerememişler. Ziyaretlerimizde ilçe sakini kardeşlerimizin dertlerini bir bir dinledik, sıkıntılarını, problemlerini konuştuk, notlarımızı aldık ve ilgili birimlere talimatlarımızı verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak imardan tapuya, kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarına kadar, geçmişten bu yana birike birike dert yumağı olmuş tüm sorunları çözmek için çalışmalarımızı hemen, orada, anında ve ivedilikle başlattık."

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde bir şey yapmadığını söyleyen Kurum, "Bu zat, 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmamış, başkanlık makamını işgal etmiş. Sorunları çözmemiş, elle tutulur hiçbir proje üretmemiş. Şimdi bu zat, çıkmış İstanbulluların oyuna talibim diyor. Utanmadan sizlerin huzurunda asılsız iddialarda da bulunmaktan geri durmuyor" diye konuştu.

Kartal'da yıkılan binanın ardından bölgedeki çalışmaların hızla yürütüldüğünü ve yeni binaların temelinin atıldığını anımsatan Kurum, "Milletimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade edemeyiz. Bu CHP zihniyeti, sıcak bir yaz günü, güneş tam tepede ve şehri cayır cayır yakarken, buz satan müflis bir tüccar gibi. O sıcak günde sermayesi buz olanın geleceği de yoktur, söyleyecek sözü de yoktur, bu aziz millette karşılığı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Kartal projeleri

Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve gönüllü dönüşüm için vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Kartal için müjdelerimiz var. 2014'ten bugüne Kartal Belediyesinde bekletilen, etap 1 ve etap 2 riskli alanlarında, 6 yıldır süren çileyi bitireceğiz. 8 ay içerisinde bu planları onaylayıp TOKİ kanalıyla destek olacağız. Yavuz Selim Hastanesi binasını da mevcut yerinde yeniden yapacağız. Orhantepe ve Cevizli'deki kentsel dönüşüm proje alanlarında vatandaşlarımızın mevcut haklarını koruyacağız. Kentsel dönüşüm planlama çalışmalarını yapacağız. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki gecekondu önleme bölgesini, dönüşüme engel olan imar planlarından kurtaracağız. Soğanlık, Orta, Yeni ve Gümüşpınar mahallelerimizdeki tapu ve imar sorunlarını çözeceğiz. Buradaki imar planlarını yeniden düzenleyeceğiz. Yunus Mahallemize ait, Kartal Belediyesinde bekletilen 1/1000 Uygulama İmar Planlarının 6 ay içerisinde onaylanması için bakanlık olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. 10 yıldır süren sorunu, bir daha açılmamak üzere ortadan kaldıracağız."

Kaynak: AA