Olay, Üsküdar Çengelköy’de dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu cipini geri geri park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan cip, o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra panikleyen sürücü, bu sefer de yol üzerinde park halinde olan bir kamyona hızla arkadan çarptı. Kamyona çarparak yaralanan profesörün kaburgasında kırık oluşurken, cipin çarptığı vatandaşlardan ikisi de yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kontrolden çıkan cipin önce yayaları ezdiği, ardından kamyona çarptığı kazalar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazaya tanık olan çevredeki bir esnaf, “Araba geri geri gelip buraya yanaşacaktı. Buradan 5-6 kişi geçerken çarptı onlara. Sonra geldi benim tezgahıma çarptı, anca durabildi. Sonra giderken de ilerideki kamyonete çarptı.” diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: İHA