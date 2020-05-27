Haber Giriş: Kaynak: DHA
Jandarmanın durdurduğu otomobilden 384 sikke çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de jandarma tarafından durdurulan otomobilden 384 sikke ile 48 obje ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktasında şüpheli E.K.'nın kullandığı otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 384 madeni sikke, 48 obje olmak üzere toplam 432 adet tarihi eser ele geçirildi. Sürücü E.K. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Etiketler: sikkeSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:33
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