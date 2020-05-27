Haber Giriş: Kaynak: DHA
Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki 3 mahalle koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor.
11 vakanın olduğu 3 mahalleye girişin sağlandığı yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş-çıkışlara izin verilmiyor.
82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimiyle teslim alınıyor.
Etiketler: Van mahalle karantinaya alındıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:08
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