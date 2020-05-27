Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da plastik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:17
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