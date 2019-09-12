Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu12 Eylül 2019 Perşembe 09:53 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Jandarma ekipleriyle 10 yıldır birçok uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, "Cimri"nin emeklilik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.
Görev süresi boyunca 453 operasyona katılan "Cimri", 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladı.
Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.
10 yıllık görev süresince 453 operasyonda 150 kg'dan fazla uyuşturucu madde alınmasına katkı sağlayan mesai arkadaşımız Cimri'ye— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 12, 2019
emeklilik hayatında mutluluklar dileriz. pic.twitter.com/2FtOx7yyz4
"Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.
Kaynak: AA, TRT Haber