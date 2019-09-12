Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.

Görev süresi boyunca 453 operasyona katılan "Cimri", 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladı.

Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.

10 yıllık görev süresince 453 operasyonda 150 kg'dan fazla uyuşturucu madde alınmasına katkı sağlayan mesai arkadaşımız Cimri'ye

emeklilik hayatında mutluluklar dileriz. pic.twitter.com/2FtOx7yyz4 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 12, 2019

"Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.

Kaynak: AA, TRT Haber