Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine M.S. yönetimindeki 69 AT 512 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 100 paket halinde 50 kilo 360 gram uyuşturucu bulundu.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.S. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA