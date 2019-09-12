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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı12 Eylül 2019 Perşembe 09:46 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 09:50
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir terör operasyonu Terör örgütü PKK