Ağrı İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, İran'dan uyuşturucu yüklü bir tırın Gürbulak sınır kapısından giriş yaparak Türkiye'ye uyuşturucu getireceğinin tespit edilmesi üzerine İran plakalı tıra operasyon düzenlendi.

Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, narkotik köpeği Venüs'ün de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda içerisinde etil alkol bulunan varillere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye ve İran plakalı tıra el konularak İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber