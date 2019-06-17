Türkiye’nin en az yağış alan yeri ve erozyon bölgesi olan Konya Karapınar’da yıllık yağış miktarı ortalama 250 milimetre.

İlçede birkaç gündür yağan yağmur, tüm bölgelerde etkisini gösterdi. Birçok yerde göletler oluştu. Yağışa rağmen bazı çiftçilerin ürünlerini yağmurlama sistemiyle sulaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşırı derecede yağmurlu bir hava olmasına rağmen, yağmurlama sisteminin açık bırakılması ve suyun israf edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber