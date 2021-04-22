Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmadan izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye yaş pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, karantina ve izolasyonda bulunan Balgöze köyündeki tedbirlerin denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, temaslı oldukları için evlerinden çıkmaması gereken Ekmekçi ailesinin 6 yaşındaki Devren isimli çocuklarının doğum günü olduğunu öğrendi.
Jandarma ekipleri, evden çıkamayan çocuğu yaş pasta sürpriziyle sevindirdi.
Ekmekçi, jandarma ekiplerine yaş pasta için teşekkür etti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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