İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ziyaret ettiği şehit annelerine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve komutanlarının selamlarını ileterek Erat tarafından gönderilen hediyeleri teslim etti.

[Fotoğraf: Özkan Olcay]

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın annesi Sevim Ardıç, Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Sadece unutulmamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün annesi Cahide Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Onlar da bizim birer evlatlarımız Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.