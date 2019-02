Teröristlerin korkulu rüyası, Jandarma komandolar, zorlu arazi şartları ve dondurucu soğukta operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Mehmetçiğin gece gündüz devam eden operasyonlarına TRT Haber de katıldı.

Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda görevli komandolar, Malagir Bölgesi’nde 3 gün sürecek operasyon için hazırlıklarını tamamlayıp, operasyon bölgesine doğru yola çıktı.

Yerli ve milli teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, operasyon bölgesinde her an teyakkuzda. 2 tim halinde 32 komandonun katıldığı operasyonda, Malagir Bölgesi’nde her yer karış karış arandı.

Aramalarda teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. Güvenlik güçlerinin dikkati olası bir faciayı önledi. Komandolar mağaraya doğru yaklaşırken önceden teröristler tarafından tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcının imhası için çalışmalar başlatan başlatan güvenlik güçleri, büyük bir dikkatle, el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Teröristlerin inine giren komandolar, çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan araç ve gereçler ele geçirdi.

Operasyonun başarısı komandoların en büyük motivasyonu. Görevlerini tamamlamanın haklı gururu ile komandolar bir sonraki operasyona hazırlanıyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay