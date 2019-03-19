Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ve Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün başlayan ön başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak.

Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek

2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

Sözleşmeli uzman erbaşlar için aranan şartlar

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA