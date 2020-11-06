Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma, çalınan ineği sahibine teslim etti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de jandarma ekipleri, bir büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalanırken, hırsızların çaldığı inek sahibine iade edildi.
Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Ö.D.'ye ait büyükbaş hayvanın çalınması üzerine olay yerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kasasında büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyonet, Tire yönüne giderken durduruldu. Araçtaki İ.P, A.M.S. ve S.S. gözaltına alındı.
Çalındığı belirlenen inek sahibine teslim edildi.
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