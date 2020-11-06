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Yozgat'ta tarihi 1300 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 1300 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sikkeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Biri Suriye uyruklu 3 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü girişinde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirdi.
Otomobildeki M.C. ve T.F. ile Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı.
Sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 10:06
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