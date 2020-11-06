Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da polis ekipleri tarafından denetim kapsamında durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. Tedbirlere uymayan sürücü "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savundu.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı.
Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.
"Ben almadım onlar bindi"
Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför "Ben almadım onlar bindi" dedi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 09:52
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