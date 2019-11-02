Jandarma 12 bin 950 faili meçhul olayı aydınlattı02 Kasım 2019 Cumartesi 10:10 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:14
Jandarma ile Emniyet'in parmak izi sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda, Ağustos 2018'den bugüne kadar 12 bin 950 faili meçhul olay aydınlatıldı.
Jandarma Genel Komutanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğü ile parmak izi sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda, Ağustos 2018'den bugüne kadar Jandarma tarafından 12 bin 950 faili meçhul olayın aydınlatıldığını ve bu olaylarla ilgili 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü parmak izi sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda, Ağustos 2018’den bugüne kadar, Jandarma Genel Komutanlığınca, 12.950 faili meçhul olay aydınlatılmış ve bu olaylarla ilgili 16.040 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. pic.twitter.com/v6ud2qimuq— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 2, 2019
Kaynak: TRT Haber