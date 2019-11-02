Jandarma Genel Komutanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğü ile parmak izi sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda, Ağustos 2018'den bugüne kadar Jandarma tarafından 12 bin 950 faili meçhul olayın aydınlatıldığını ve bu olaylarla ilgili 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü parmak izi sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda, Ağustos 2018’den bugüne kadar, Jandarma Genel Komutanlığınca, 12.950 faili meçhul olay aydınlatılmış ve bu olaylarla ilgili 16.040 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. pic.twitter.com/v6ud2qimuq — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 2, 2019

Kaynak: TRT Haber