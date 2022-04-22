Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.
"Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.
Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Gemi Kocaeli Deniz Kirliliği
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