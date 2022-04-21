TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 29,88 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

