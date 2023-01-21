Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.

Körfez ilçesi Hereke mevkiinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.

Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

1 hafta içerisinde toplam 57 milyon lira ceza

Denizde uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ekipler, kirliliğe sebep olan gemilere 1 hafta boyunca rekor bir ceza uygulamış oldu.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 gemiye toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza kesilmiş oldu.