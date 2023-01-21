Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Afyonkarahisar Drift
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