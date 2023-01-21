Olay, dün gece İvedik Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, dükkanın önündeki ikinci el otomobil lastiklerinden 4'ünü alıp, motosikletle uzaklaştı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin lastikleri çalma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerden 1'inin 2 lastiği motosikleti kullanan arkadaşının boynuna geçirdiği, diğer 2'sini de ellerine alıp, uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlara çağrı: Çevreye daha önem verin

Sabah iş yerine gelince durumu fark eden Niyazi Danışman, lastiklerin fazla maddi değeri olmadığını söyledi, hırsızlara çağrı yaptı:

"Sabah dükkana geldiğimizde lastiklerin eksikliğini fark ettik. Kameradan izlediğimizde çok şaşırdık. Muhtemelen ısınmak için alıyorlar. Ayrıca lastikleri yaktıklarını fark ettik. Üzücü tarafı bu çünkü çevreyi kirletiyorlar. Onlara mesajım, çevreye daha önem verin."