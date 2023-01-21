Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
[Fotograf: AA]
Konya'da 3 bin 330 sikkenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser saklandığı ihbarını aldıkları bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 3 bin 330 sikke ile bir miktar para ele geçirildi.
İş yerinde gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Tarihi Eser Kaçakçılık
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