Olay, 11 Ocak günü Pendik’te yaşandı. 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtan bir şahıs tarafından kandırıldı.

Kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim eden E.K, daha sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K'nın evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.

Bahattin İ, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.