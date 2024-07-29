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Türkiye
AA 29.07.2024 16:13

İzmit Körfezi'nde 57 hektarlık alan dip çamurundan temizlendi

İzmit Körfezi'nde yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 57 hektarlık alandan 620 bin metreküp dip çamuru çekildi.

İzmit Körfezi'nde 57 hektarlık alan dip çamurundan temizlendi
[Fotograf: AA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

Proje kapsamında, Cutter Suction Dredger gemisi, 3 terfi istasyonu ve 8 kilometre boru hattı kullanılarak çıkartılan çamur, 70 dönüm alanda kurulan şantiyede belirlenen sahaya getiriliyor.

57 hektarlık alan temizlendi

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projede, şu ana kadar denizden 620 bin metreküp dip çamuru çekilerek 57 hektarlık alan temizlendi.

Çalışmalarda 716 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanırken, 20 geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi ise devam ediyor.

Tüplerde yüzde 60 kuruluğa getirilen 620 bin metreküp yani yaklaşık 28 bin kamyon çamur, deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

Çevre koruma ve deniz ekosisteminin sağlığını koruma açısından büyük bir adım niteliği taşıyan projede, geotekstil tüplerden düzenli olarak alınan numuneler, kuru madde tayini analizi yapılması için akredite laboratuvara gönderiliyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli
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