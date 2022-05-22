Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahaleye başladı.
Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: İzmir
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