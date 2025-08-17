Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2025 15:08

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak

İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Çankırı'da bir evde çıkan yangın 5 eve daha sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Çanakkale yangınlarla mücadelesini sürdürüyor: 7 köy boşaltıldı
16:17
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı
16:07
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
16:13
Gazze'de 40 binden fazla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya
15:27
HAVELSAN İHA’ları, gemi ve deniz platformlarına stratejik güç katıyor
14:58
ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
FOTO FOKUS
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ