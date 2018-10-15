İzmir'deki trafik kazasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İzmir Menderes'te dün feci bir kaza meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma derinleştirildi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazadan yaralı kurtulan kamyonun şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadeleri doğrultusunda 3'ü Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Kaza yapan kamyon sürücüsünün ehliyetinin B sınıfı olduğu, kamyon kullanmak için gereken ehliyete sahip olmadığı öğrenilmişti.

Yaralı sürücünün ilk ifadesi

Kazada yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın kamyonun sürücüsü olduğu belirlendi.

Yılmaz tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ilk ifadesinde düzensiz göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden aldığını ifade etti.

İzmir'e yaklaştığında karşısına beyaz bir otomobilin çıktığını ileri süren Yılmaz, "Frene bastım, fren boşalınca duramadım. Manevra yaptım, dereye devrildik." ifadelerini kullandı.

"Benim telefonumdan birkaç yeri aradı"

Kaza sonrası yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." diye konuştu.

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." ifadesini kullandı.

Kaza yapan kamyon kaldırıldı

Bu arada kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerindeki cesetler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza yerinden vinç yardımıyla çıkartılan kamyon, çekiciye yüklendi. Kaza alanında çok sayıda bavul, çanta, can simidi, can yeleği olduğu görüldü.

Kaynak: AA