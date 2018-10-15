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259 muhtar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 103 köy ve 156 mahalle muhtarını terör örgütleri ile iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştırdı.

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259 muhtar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103'ü köy, 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Açıklamada, uzaklaştırma kararının, adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunu'na istinaden verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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